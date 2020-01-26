İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı Azize'ye ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ömer İpek, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın enkazından 17 saat sonra çıkarılan Azize Çelik'in kurtarılma çalışmalarında yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İpek, sağlık personeli ile enkaz altındayken yaptığı telefon görüşmesiyle hafızalarda kalan Azize Çelik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



İtfaiye eri İpek, Çelik'e çiçek vererek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

VİDEO: AZİZE 17 SAAT SONRA BÖYLE KURTARILDI