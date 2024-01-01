İtfaiye erinden martıya suni teneffüs

İstanbul Silivri'de dereden kurtarılan martıya bir itfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Müdahaleye rağmen martı kurtarılamadı.

İtfaiye erinden martıya suni teneffüs

İstanbul Silivri'de bir itfaiye eri, dereden kurtardığı martıya suni tenteneffüs yaptı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki Bolluca Deresi'ne dün 17.00 sıralarında çırpınan martıyı görenler itfaiyeye verdi.

Dereye gelen itfaiye ekipleri derede çırpınan martıyı halatla yukarıya çıkardı.

İtfaiye eri Abdullah Şeker ise nefes alamadığını gördüğü martıya suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Martı Şeker'in müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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