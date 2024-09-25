İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

Türk İtfaiyesi’nin kuruluşu, 1714 olarak kabul edilmektedir. Bugünkü belediyelere bağlı Cumhuriyet İtfaiyeleri ise, 25 Eylül 1923 tarihinde teşkil edilmiştir. İlk kuruluşun hangi gün olduğu belli olmadığından, kutlama haftası olarak Cumhuriyet İtfaiyesi’nin kuruluş tarihi esas alınmıştır.



Cumhuriyet itfaiyesinin kurulduğu tarihten itibaren Eylül ayının son haftası “İtfaiye Haftası” olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır. İtfaiye Haftası’nda amaç; itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkımıza anlatmak, yangın güvenlik önlemlerinin önemi konusunda halkımızı aydınlatmak ve yangından korunma şekillerini açıklamaktır.

