İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle İtfaiye Haftası bir kez daha gündeme geldi. İtfaiye Haftası, her yıl eylül ayında kutlanıyor. Peki, İtfaiye Haftası ne zaman? İtfaiye Haftası'nda ne yapılır?

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri)
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Türk İtfaiyesi’nin kuruluşu, 1714 olarak kabul edilmektedir. Bugünkü belediyelere bağlı Cumhuriyet İtfaiyeleri ise, 25 Eylül 1923 tarihinde teşkil edilmiştir. İlk kuruluşun hangi gün olduğu belli olmadığından, kutlama haftası olarak Cumhuriyet İtfaiyesi’nin kuruluş tarihi esas alınmıştır.

Cumhuriyet itfaiyesinin kurulduğu tarihten itibaren Eylül ayının son haftası “ Haftası” olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır. İtfaiye Haftası’nda amaç; itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkımıza anlatmak, yangın güvenlik önlemlerinin önemi konusunda halkımızı aydınlatmak ve yangından korunma şekillerini açıklamaktır.

İtfaiye Haftası ne zaman? (İtfaiye Haftas tarihleri) - 1

İTFAİYE HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Haftası, yangın söndürme, kurtarma ve acil durumlara müdahale eden itfaiyecilerin fedakarlıklarını anmak için düzenleniyor. Bu hafta boyunca yangın güvenliği bilincini artıracak etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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