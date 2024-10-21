Hatay'da yangının içinde kalan kaplumbağaya can suyu
Hatay’da alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtaran itfaiye personeli, hayvana can suyu verdi.
Yangın, Antakya İlçesi Bozlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede bulunan zeytinlik alan, kısa sürede alevlere teslim oldu.
Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekibi, bir kaplumbağayı da yanmaktan kurtardı. Serinletilip su içirilen kaplumbağa, güvenli bir alana bırakıldı. Yangında zeytinlikte de hasar oluştu.
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