Hatay'da yangının içinde kalan kaplumbağaya can suyu

Hatay’da alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtaran itfaiye personeli, hayvana can suyu verdi.

Hatay'da yangının içinde kalan kaplumbağaya can suyu

Yangın, Antakya İlçesi Bozlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede bulunan zeytinlik alan, kısa sürede alevlere teslim oldu.

Hatay'da yangının içinde kalan kaplumbağaya can suyu - 1

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekibi, bir kaplumbağayı da yanmaktan kurtardı. Serinletilip su içirilen kaplumbağa, güvenli bir alana bırakıldı. Yangında zeytinlikte de hasar oluştu.

Hatay'da yangının içinde kalan kaplumbağaya can suyu - 2

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