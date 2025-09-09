İtfaiyeden yılan operasyonu

Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Hatay'da sürüngenler insanların yaşam alanlarına girmeye devam ediyor.

Erzin ve Kırıkhan ilçesinde havaların sıcak olması sebebiyle yerleşim yerlerinde görülen yılanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, her iki evdeki yılanı da yakalayarak zarar vermeden doğaya bıraktı.