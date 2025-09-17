İtfaiyeden yüzük operasyonu

Kastamonu'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı.

'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, ekibince kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine müracaat etti.

Hastane personeli tarafından Kastamonu itfaiyesine bilgi verildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekibi, özel aparatlarla yüzüğü keserek çıkardı.

