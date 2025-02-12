İtfaiyeye polis engeline soruşturma: Yangında bir kişi hayatını kaybetmişti

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini yolda 2 trafik polisinin durdurduğu ortaya çıktı.



Polislerin ''Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" diyerek ekipleri oyaladığı anlaşıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ekibinin yangına müdahalesini geciktiren iki polis hakkında soruşturma başlattı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın İtfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevliler tarafından ‘yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin ‘37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelere yer verildi.