İtirafçı Garson'un hafıza kartı harekete geçirdi: 20 şüpheli gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ ) yönelik operasyonlar sürüyor.

FETÖ'ye yapılan bir operasyonda daha önce yakalanıp itirafçı olan Garson mahlaslı gizli tanıktan elde edilen hafıza kartı içerisinde veri kaydı olan şüphelilere yeni bir soruşturma başlatıldı.

ALTI ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında altı şehirde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden beşinin aktif kamu görevlisi, üçünün kamudan ihraç edilen memur, 12'sinin ise özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde yer almakla suçlanıyor.