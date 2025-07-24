İtirafçı olmuştu: Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş şirketleri için konkordato ilan etti.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aktaş'ın sahibi olduğu İçkale Taşımacılık şirketine, 1 yıllık kesin mühlet verdi. Şirketin borcunun bir kısmının ise bankalara olduğu öğrenildi. Mahkemenin 11 Temmuz'da verdiği kararla birlikte şirkete yönelik haciz işlemleri durduruldu.

Aktaş'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Elif LPG için ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz'da 2 aylık ek süre verildi.

