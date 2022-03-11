İTO Başkanı Avdagiç'den AVM açıklaması

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanması konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 11.03.2022 - 09:59

İTO Başkanı Avdagiç'den AVM açıklaması

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'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı.

Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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