İTÜ Ayazağa kampüsünde yangın
Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ana kampüsünün de bulunduğu yerleşkedeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Söndürme çalışmalarında bir helikopter de görev aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sarıyer
- İtü
- Yangın