İTÜ mezunu Halit Ayar davasında savcı mütalaasını açıkladı

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı.



22 yaşındaki Halit Ayar'ı para vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren sanıkların yargılaması devam ediyor.

Savcı mütalaasında sanıklardan Erhan Kurdal için ağırlaştırılmış müebbet, Emra Yaşar için de müebbet hapis istedi.

Duruşma 4 Eylül'e ertelendi. Sanıklar için Halit Ayar'ın olay sırasında yanında bulunan arkadaşını yaralamaktan da çeşitli hapis cezaları talep edildi.

İTÜ mezunu Halit Ayar, Eylül 2019'da cezaevinden izinli çıkan sanıklar tarafından para vermediği gerekçesiyle öldürülmüştü.