İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Demir corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

DHA 06.05.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 14:19
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir corona virüse yakalandı.
Durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Prof. Dr. İbrahim Demir'in vefatı üzerine İTÜ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İTÜ İnşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Covid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız 'İbrahim abi'mize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize baş sağlığı dileriz"