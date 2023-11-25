İTÜ rektörlük binasında yangın

İstanbul Ayazağa'daki İTÜ rektörlük binasında yangın çıktı. Binanın çatı kısmındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İTÜ rektörlük binasında yangın

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTÜ rektörlük binasında yangın - 1

Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İTÜ rektörlük binasında yangın - 2

Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...