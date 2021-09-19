İTÜ'den Celal Şengör açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Celal Şengör'ün öğrencisi ile ilgili tepki çeken anlatımına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü idari soruşturma başlattı.



Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp kıçına tokat attığını" anlatması, büyük tepki çekti.

Şengör, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya ve tepkiler de sürüyor.

"EN KÜÇÜK BİR TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK"





İTÜ Rektörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rektörlük açıklamasında, "İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir" denildi.

"KAMUOYUNU SABIRLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklama şöyle devam etti:

"İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı, en net tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır" denildi."



"ETEĞİNİ KALDIRIP, TOKAT ATTIM"



Celal Şengör bir öğrencisiyle yaşadığı olayı, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Bana babam bile bunu yapmadı' dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" sözleriyle anlatmıştı.