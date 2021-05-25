İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren iki sanık hakkında yeni gelişme

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.



Sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.



Halit Ayar, 7 Eylül 2019 tarihinde İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetti.



Sanıklar,, ‘kasten öldürme', ‘nitelikli yağmaya teşebbüs' ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılandı.

Mahkeme davayı 4 Eylül 2020 tarihinde karara bağladı.



Davanın karara bağlanmasının ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme, istinaf başvurusunu reddetti.

Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 3'er ay hapis cezasını onadı.

