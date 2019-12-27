İTÜ'lü Halit Ayar'ın katil zanlıları hakim karşısına çıktı

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde para istedikleri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 32'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan iki sanık hakim karşına çıktı.



İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile avukatları katıldı.



Halit Ayar'ın babası müştekiler Mehmet Ayar ve annesi Hanife Ayar, Tolga Ozan, olay anında Ayar'ın yanında olan ve yaralanan Sinan Nalçacı ile avukatları da salonda hazır bulundu.



Duruşma salonunda müştekilerin birbirlerinin elini tutarak destek almaya çalıştığı görüldü.



Kimlik tespiti yapılan sanık Erhan Kurdal, mesleğinin fotoğrafçılık olduğunu söylerken, diğer sanık Emra Yaşar işsiz olduğunu belirtti.



Duruşma iddianamenin okunmasıyla sürüyor.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede bu sanıklar hakkında ayrıca, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından da 21 yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



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