İUP maaşları ne zaman yatacak? 2024 Kasım İUP maaş ödemesinde son durum

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, işgücüne katılımı ve uyumu sağlanacak olan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor. 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan vatandaşlar, İUP maaşlarının yatırılacağı tarihleri sorgulamaya başladı. İşte, 2024 Kasım İUP maaş ödemesinde son durum...



İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.



İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



İUP HAKKINDA



18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.



Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.



Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.



Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.