İvedik OSB'de fabrikada patlama: 2 işçi yaralı

Ankara’da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi yaralandı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İvedik OSB'de fabrikada patlama: 2 işçi yaralı

’da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlamada iki yaralandı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada kimyasal tepkime sonucunda patlama meydana geldi.

sonrası çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı.

İvedik OSB'de fabrikada patlama: 2 işçi yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale ederken, yaralılar ambulansla Yenimahalle Onkoloji Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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