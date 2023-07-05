İvedik OSB'de fabrikada patlama: 2 işçi yaralı

Ankara’da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı.



İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada kimyasal tepkime sonucunda patlama meydana geldi.



Patlama sonrası çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale ederken, yaralılar ambulansla Yenimahalle Onkoloji Hastanesine götürüldü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.