İYİ Parti, A takımını belirleyecek

24 Haziran'da 3. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren İYİ Parti, yeni Genel İdare Kurulu'nu bugün toplayacak.



Toplantıda yeni Başkanlık Divanı Üyeleri belirlenecek..



Yeni Başkanlık Divanı'nda eski MHP'li Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de yer alabileceği belirtiliyor.

Yeni dönemde divandaki isim sayasının artabileceği de kulislerde konuşuluyor.

AKŞENER'DEN KADRO AÇIKLAMASI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayların hesaplaşma yeri olduğuna işaret etmiş ve "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok." diye konuşmuştu.

