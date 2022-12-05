İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.



Enflasyon rakamlarının bugün açıklandığını anımsatan Zorlu, partilerinin ekonomi kurmaylarının Başkanlık Divanı'na İYİ Parti'nin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiklerini ve konunun Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında üyelerce değerlendirildiğini ifade etti.

"ASGARİ ÜCRETİN 9 BİN 600 LİRA OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"



Zorlu, şöyle konuştu:



"Biz asgari ücretin, önümüzdeki yıl ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 lira olması gerektiğini ve İYİ Parti olarak kendi önerimiz ise 9 bin 600 lira düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii işverenlerimizin de bu yükün altında, kendilerini daha rahat hisse edebilmeleri adına, vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

