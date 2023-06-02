İYİ Parti binasının kurşunlanması davasında karar

Talepnamede ifadesine yer verilen sanık Melikşah E., olay günü 3 kişinin şantiyeden malzeme taşımaya çalıştığını görmesi üzerine havaya 3-4 el ateş ettiğini belirterek, sonrasında yine 3-4 el daha havaya ateş ettiğini anlattı.



Moloz yığının olduğu yere düştükten sonra sinirlenip D-100 kara yolu istikametine doğru sayısını hatırlamadığı şekilde ateş ettikten sonra şahısların kaçtığını aktaran Melikşah E., hedefinin kesinlikle parti binası olmadığını savundu.



Talepnamede, sanığın, olay günü meskende bulundurma ruhsatlı silahı ile şantiye alanında ateş ederek "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarını işlediği kaydedildi.



Sanık Melikşah E.'nin "Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma" eylemini sabit görüldüğünden 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırılması istendi.



Talepnameyi kabul eden Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın "Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma" ve silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 9 ay hapis ile 300 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağladı.



Mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

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