İYİ Parti bir adayını geri çekti

İYİ Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'nin adaylığı geri çekildi.

İYİ Parti bir adayını geri çekti

İYİ Parti İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, İYİ Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'nin adaylıktan geri çekildiği belirtildi.

Delice'nin yanı sıra İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ile yönetimin de görevden alındığı vurgulandı.

Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığının altı çizildi.

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