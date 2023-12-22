İYİ Parti-CHP gerginliği | CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz"

"Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişinin 104. Yılı Programı"na katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HALKIN GÖNLÜNDE OLAN BİZİM DE GÖNLÜMÜZDE"



Yerel seçimde AK Parti'nin Ankara ve İstanbul için halen aday arayışının devam ettiğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladıklarını anımsattı.



Bütün Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, onun aday arayışını izlediğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:



"Hepiniz biliyorsunuz, bütün Ankara konuşuyor. Birinin karşısında 15 kişiyi ölçtürdüler, birinin karşısında 12 kişiyi, karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülünecek bir durum değil, bu bizim için övünülecek bir durum. Hiç üzülmesinler. Demek ki Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara karşısına aday çıkarılamayacak, iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Şunu hatırlıyorum geçmişte sesleniyordu bize, 'Ey Cumhuriyet Halk Partisi, adayınız kim' diye. Ben seslenmeyeceğim, 'Ey Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Ankara'da adayın kim' diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan. bu övünülecek bir şey. Karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı değil, elimizdeki bütün büyük şehirleri iyi yönetiyoruz. Memnuniyet anketleriyle ölçüyoruz. Halkın gönlünde olan, bizim de gönlümüzde. Önümüzdeki hafta ve devam eden haftalarda peyderpey, bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor, Cumhuriyet Halk Partisi her parti meclisi toplantısında beş gün arayla, yedi gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra bütün Türkiye'ye bundan beş yıl önce baharı getirmiştik, bundan sonra yazı getireceğiz."



"Aydın ve İzmir adayları yılbaşından önce açıklanır mı?" sorusu üzerine ise Özel, "Hemen önce açıklanabilir, hemen sonra açıklanabilir. Ama sonuçta Aydın zaten açıklanacak. Biz benzer kategorideki belediyelerimizden önce Aydın'ı açıklarsak, o belediyelerde 'acaba açıklanmayacak mı' kaygısı oluşmasın diye belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın'ı beklettik. Bir başka sebebi yok." diye konuştu.