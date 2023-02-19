İYİ Parti "Depreme Karşı Önlem ve Mücadele Kurulu" oluşturulacak

"TAAHHÜTLERİMİZDE GENİŞ BİR ŞEKİLDE YER ALACAK"



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in talimatının ardından kurulun hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, Kalkınma Politikaları, Ekonomi Politikaları, Toplumsal Politikalar ve Yerel Yönetimler başkanlıklarıyla koordinasyon içerisinde hareket edileceğini bildirdi.



Kurulda, akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler ve psikologların yanı sıra ilgili diğer teknik ekiplerin yer alacağını aktaran Zorlu, "Sadece Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesi için değil, olası depremlere karşı ülkenin tamamını kapsayacak orta ve kısa vadeli programları içeren detaylı bir plan hazırlayacağız." dedi.

"HAZIR HALE GETİRİYORUZ"



Kürşad Zorlu, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:



"Eksiklikler, hatalar ve kurumsal sorumluluklarla ilgili geniş ve detaylı bir tespit yapmaktayız. Farklı tarihlerde yapılmış binaları inceliyoruz. Bunları 1975'ten itibaren 4 döneme ayırdık ve ayrı ayrı bu dönemlerdeki mevzuatların farklılıklarını da masaya yatırdık. Eski olmasına rağmen ayakta kalmayı başarmış binalara karşın, yeni olmasına rağmen yıkılmış binalar söz konusu. Bu kapsamda kısa ve orta vadeli programlarımızı hazır hale getiriyoruz."



İYİ Parti'nin taahhütleri arasında yer alan Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığının altılı masanın ortak mutabakat metninde de yer aldığına dikkati çeken Zorlu, "Olası bir seçimde milletimizin geleceğe daha huzurla bakacağı deprem konusundaki program ve planlarımız, taahhütlerimizde geniş bir şekilde yer alacak." diye konuştu.