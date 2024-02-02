İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı: 3 şüpheliden biri yakalandı

Ergen, "Açık olan camdan içeriye silahın girdiğini fark ettim, 4 el ateşedildi, böyle bir durumun yaşanmasını beklemiyordum, öldürmeye kastetti, o anda şoka girdim. O sırada malum kişinin silahı tutukluk yaptı, Allah korudu diyebilirim. Silah tutukluk yapınca otomobilden çıktım, otomobilin çevresinde döndük, bu sırada saldırgan tutukluk yapan tabancısını bir yandan ayarlamaya çalışırken bir yandan da peşimde dolandı. Kurşun eksiltme amacıyla zigzaglar çizerek sağa sola koştum, bu arada yeniden ateşledi silahını ve sol bacağımdan kurşun girdi, çıktı. Daha sonra saldırgan araca binerek uzaklaştı” dedi.

"13 YAŞINDA BABASIZ KALDIM, ÇOCUKLARIM NE YAPACAKTI?"



Ailesini beklerken silahlı saldırıya uğradığını vurgulayan Ergen, göz yaşlarına hakim olamayarak, "3 çocuğum var benim. Ya onlara bir şey olsaydı ne olacaktı? Ben 13 yaşında babasız kaldım, çocuklarım ne yapacaktı?” dedi. Ergen silahlı saldırı olayını sonuna kadar takip edeceklerini de sözlerine ekledi. Ergen, saldırı sonrasından itibaren polis ve jandarma ekiplerinin yoğun mesai yaparak olayı çözmek için çaba harcadığını belirterek, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.



3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ



İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya da aldıkları son bilgileri paylaşarak, silahlı saldırıda biri şoför olmak üzere 3 kişinin tespit edildiğini ve adı geçen şoförün Kemer ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandığını, evde bulunan diğer iki kişi ile gözaltına alındığını söyledi. Savcılığa çıkarılan şüpheli şoförün tutuklandığını belirten Kaya, saldırının faili olan 2 kişinin ise firari durumda olduğunu ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmaları için çalışmaların devam ettiğini söyledi.