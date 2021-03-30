İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır corona virüse yakalandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrendik. Milletvekilimizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde tedavi gördüğünü belirtir, kendisine Yüce Allah'tan acil şifalar dileriz."