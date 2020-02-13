İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal istifa etti

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan Çokal, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Çokal, yol arkaaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu ifade etti.