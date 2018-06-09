Trabzon Atatürk Alanı’nda partililere seslenen Akşener, partili kadınların kendisine hediye ettiği tülbent ve yemeniler üzerine, “Tülbent müzesi hızla çoğalıyor. Allah razı olsun hanımefendilerden. Sandıklardan tülbentler, yemeniler çıktı ve kadınlar bir tavır koydu. Türkiye’de tülbent, yemeni devrimi oluyor, devrimi. Bu sıcak havada bu cumartesi günü işinizi gücünüzü bırakmış gelmiş olmanızdan dolayı Trabzonlu kardeşlerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. Oruç ağız ile buradasınız. Öyle bir vebal ki bizleri size karşı mahcup etmesin inşallah” dedi.



24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldığını kaydeden Akşener, “Bugün itibariyle 24 Haziran seçimlerine işte 16 gün kadar bir zaman kaldı, 24 Haziran'da bir seçim olacak. Niçin apar topar seçim yapıldığından bizim bilgimiz yok. Kendileri karar verdi, şimdi de pişman oldular. Şimdi mızıklanıyorlar. Mızıkçı bunlar mızıkçı. 24 Haziran'da Türkiye'nin ya şu andaki sistemini devam etmesinden yana ya da bu sistemin değişmesinden yana karar vereceksiniz. Ya kendi çocuklarınıza AK Parti'den kağıt götürmeden uzman çavuş bile olamadığı bir düzene ya da bu düzeni değiştirmeye karar vereceksiniz” şeklinde konuştu.



Akşener, Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik sorunu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız, fabrika yapacağız. Önemli olan üretimi ortaya koymak, devlet politikası haline getirmektir. Tarlasına küsmüş çiftçiler. Fındığı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Fındığın alım fiyatını 15 lira olarak belirleyeceğiz. 24 Haziran’dan sonra çiftçinin tarlası ile barışmasını sağlayacağız.”