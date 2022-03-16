Akşener: Sağlığı ticaret gören bir garip anlayışla karşı karşıyayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, "Makyavel'i gururlandıracak türden bir bakış açısına sahip üstün liyakatli AK Parti kadrolarının elinde ekonomimiz can çekişiyor. 6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı gelinen noktada adeta bir korku filmine dönüştü: Beştepe Sokağında Kabus" dedi.



"FAİZ LOBİLERİ BAYRAM ETTİ"



Akşener, millete "kurtuluş reçetesi olarak pazarlanan" ekonomi modeli üzerinden 6 ay geçtiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Faizler düştü mü? Düşmedi. Bir tek Merkez Bankası faizleri düştü, diğer tüm faizler göklere çıktı. Faiz lobileri bayram etti. Peki Türk Lirası değersiz hale gelince, ihracatımız arttı mı? Doğrudur arttı. Ama ithalatımız daha da fazla arttığı için bu hiçbir işe yaramadı. Üstelik daha az miktarda malı, daha fazla para ödeyerek ithal ettik. Peki cari fazla verip, enflasyonu düşürdük mü? Bırakın cari fazlayı, son 4 yılın en yüksek cari açığını verdik.



Peki enflasyon düştü mü? Maalesef o da hayır. Hatta AK Parti'nin, iktidarı devraldığı zamankinden daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Üretici fiyat enflasyonu yüzde 100'ün üzerinde. Tüketici enflasyonu da yüzde 50'nin üzerinde. Üstelik TÜİK'e göre. Peki ekonomik büyümeye ne oldu? Yavaşlama sinyalleri veriyor. Yani hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı. Maşallah üçü bir arada. Ez cümle; Bay kriz ve arkadaşlarının bu dahiyane ekonomik modelleri sonucunda iyiye giden tek bir ekonomik gösterge bile yok."



"MİLLETÇE ŞİRİNLER KÖYÜNDE YAŞIYORUZ"



Akşener, milletin ibretlik bir tabloyla karşı karşıya olduğu böyle bir durumda hükümetin, her geçen gün ağırlaşan sorunların olmadığına milleti ikna etmek için uğraştığını savundu.



Ekonomik modellerin gelip geçtiğini ancak ikna siyasetinin tam gaz sürdüğünü ileri süren Akşener, "Nitekim geçtiğimiz günlerde bay kriz çıktı 'Bizim Ayçiçek yağı, zeytinyağı gibi sorunlarımız yok' dedi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü kendisine göre ülkemizde zaten evine ekmek götüremeyen de yok. Akaryakıt kuyruğu da yok. Ekmek kuyruğu da yok. İşsizlik de yok. Hatta Türkiye'de hiçbir sorun yok, milletçe Şirinler köyünde yaşıyoruz" diye konuştu.



"DOKTORLAR HAK ETTİĞİ SAYGINLIĞI GÖRMÜYOR"

Akşener, konuşmasının bir bölümünde de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve İzmir Aile Hekimleri Derneği yönetim kurulu üyesi Doktor Ahmet Kandemir'i kürsüye davet etti.



Kandemir'in konuşmasının ardından sözlerine kaldığı yerden devam eden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu kutuplaştırdığını, doktorlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini, yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve doktorların hak ettiği saygınlığı göremediğini ileri sürdü.



Cumhuriyetin ilk yıllarında tıp alanında önemli başarılara imza atıldığına dikkati çeken Akşener, şöyle konuştu:



"Refik Saydam gibi idealist bir hekimin önderliğinde salgınlarla ve hastalıklarla mücadele ettik. 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü kurduk. İlk 10 yılda sağlık çalışanı sayımızı tam 10 katına çıkarttık. 86 olan kurum sayımızı 176'ya, 6 bin 500 olan yatak sayımızı 14 bine çıkarttık. Ve tüm bunları son derece sınırlı imkanlarla savaştan yeni çıkmış bir ülkenin milletini, ülkesini, işini seven, idealist bürokratlarıyla gerçekleştirdik.



Ama maalesef lisede okurken doktor olmaya karar veren Safiye Ali'yi devlet bursuyla yurt dışında okutarak ülkemize ilk kadın doktorunu kazandıran cumhuriyet vizyonundan, bugün geldiğimiz nokta gerçekten içler acısı. Bugün maalesef yandaşlarına ihale ettikleri bol camlı binaların içerisini garantili hastalar ve sipariş usulü doktorlarla doldurmayı düşünen, sağlığı da ticaret gören bir garip anlayışla karşı karşıyayız."



Erdoğan'ın yurt dışına gitmek isteyen doktorlara yönelik kullandığı ifadeleri aktaran Akşener, Erdoğan'ın aldığı tepkilerden sonra "geri vites yaptığını" ve bir hafta önce kapıyı gösterdiği doktorlar için "Rabb'im onlardan razı olsun. Eksikliklerini göstermesin." açıklamasında bulunduğunu söyledi.



Akşener, "Milletçe adeta Doktor Jekyll ile Bay Hyde'ın hikayesini yaşıyor gibiyiz. Sayın Erdoğan ve bay kriz birlikte ülke yönetmeye çalışıyorlar. Bay kriz öfkeleniyor, ertesi gün Sayın Erdoğan geri vites yapıyor. Bay kriz kovuyor, ertesi hafta Sayın Erdoğan hayır dua okuyor. Bay kriz kırıp döküyor, Sayın Erdoğan günü kurtarmaya çalışıyor. Memleketi kim yönetiyor belli değil. Tüm bu şizofrenik türbülansın içinde ise olan milletimize oluyor" ifadelerini kullandı.

