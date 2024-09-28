İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e tepki

Dervişoğlu, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ve İsrail'in saldırılarını değerlendirdi.



Dervişoğlu, hem kendi adına hem de partisi adına İsrail'in yaptığı insanlık dışı uygulamaları ve katliamları lanetlediğini söyledi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarını hatırlatan Dervişoğlu, İsrail'i bir terör devleti olarak gördüğünü, spekülatif haberlere bakarak bir şey söylemenin mümkün olmadığı ifade etti.

Resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dervişoğlu, sonuç ne olursa olsun İsrail'e bakış açısının yaşattığı zulüm ve katliamlar nedeniyle değişmeyeceğini söyledi.