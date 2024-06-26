İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan vergi düzenlemesine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bugüne kadar, Cumhurbaşkanı’nın atadığı her bakan, “Gelen Gideni Aratır” atasözünün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu göstermiştir.

Saray Damadı Bakan en son, dolar 10 lira olacak diyenlerle dalga geçiyordu, doların 33 lira olduğu bu günleri önceden görmüş olsa gerek, görevden affını isteyip yerine gözlerdeki ışıltı ile ekonomiyi nurlandıran Nurettin Nebati gelince o gideni bile arar olmuştuk.

Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati’den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken de Cumhuriyet Türkiye’sinin bakanı değil, uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergimatik Mehmet geldi.

Sayın Şimşek, sağ olsun daha “tasarruf tedbirleri” genelgesinin

mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla, vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verdi. Malum Londra ve Ankara arasında jetle uçmayı pek sever kendileri...

Ancak Sayın Bakanın, tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil. Adeta milli piyango gibi. Daha ziyade “gayrı milli piyango”

Vergi düzenlemesinin ne olacağı, kamu hazinesine ne kadar katkı sunacağı gibi asıl soruların cevapları, milletimizle dalga geçer bir şekilde

İletişim başkanlığının nabız ölçümlerine göre belirleniyor.



Ben kendilerine, bu yaratıcı propaganda süreçleriyle kamuoyunun nabzını ölçmek yerine, sokaktaki vatandaşın bir kereliğine olsun

sabrını ölçmelerini tavsiye ediyorum!



YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCININ ARTIRILMASI

Vatandaşla dalga geçen cin fikirlerin en son örneğini, arttırılmak istenen

yurt dışına çıkış harcı tutarında görüyoruz.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre 150 TL olan ilgili harç tutarı 3.000 TL’ye yani 20 katına çıkarılmak istenmektedir.



Böylece devletin kasasına da 12.5 Milyar TL ek gelir oluşturulacağı iddia edilmektedir. Eğer bu olmazsa da 1.500 TL ye çıkarılmak istenmektedir."

