İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız

"ÇİFTİÇİNİN BÜTÜN BORÇLARINI ERTELEYECEĞİZ"



Akşener, 18-26 yaş aralığındaki gençlere iş buluncaya kadar ev kadınlarına ise sorgusuz sualsiz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını vadederek, şunları kaydetti:



"Derhal 100 bin öğretmen dahil edeceğiz. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek ve 250 bin öğretmeni derhal dahil edeceğiz. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız ve her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köylerde 50 yaş dışında kimse yok, gençlere diyeceğiz ki 'kızım, oğlum, evli çift veya iki kardeş', diyeceğiz ki 'git babanın toprağında yani isteğinizle tabii, iş yap, üretim yap.' Buna karar verip köye yerleşen her bir gencin 5 yıl boyunca sigorta veya Bağ-Kur primlerini biz ödeyeceğiz. Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz, yeniden yapılandıracağız. Benzeri bir düzenleme esnaf için yapacağız ve üç harflilerin esnafımızı zorda bıraktığı o durumdan kurtaracağız. Mesela mülakatı kaldıracağız ve bilek gücüne göre kim neyi alırsa onu yerine getireceğiz."



Elektrik maliyetlerinin yüksek olduğunu öne süren Akşener, bu nedenle Türkiye'nin her tarafında tarımsal sulama sorunu yaşandığını savunarak bunları gidereceklerini söyledi.



"BÜTÜN EMEKLİLERİN HESABINA 15 BİN LİRA YATIRACAĞIZ"



Türkiye Şeker Kurumunu kuracaklarını aktaran Akşener, bütün özelleştirmeleri yeniden gözden geçireceklerini belirtti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilere ve emeklilere zam yapılması gerektiğini önerdiğini hatırlatan Akşener, "Temmuz'da emeklilerimize ve işçilerimize en az yüzde 50 zam yapacağız. Kurban Bayramı geliyor, geçen sene 5 bin liraya kestiğiniz kurbanı bu sene 15 bin liraya keseceksiniz. Çoğunuz kesemeyecek, işte Kurban Bayramı öncesinde bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatıracağız." şeklinde konuştu.



Akşener, 2 yıl içerisinde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Akşener, partisinin Sivas milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.