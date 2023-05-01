İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim mitingleri kapsamında Nevşehir'de konuştu.

3 yıl boyunca esnaf gezdiğini ve o esnaf dükkanları içinde bir kere bile partisini övmediğini anlatan Akşener, "Başka partileri yermedim. İnsanımızı, milletimizi, emeklileri dinledim." dedi.

Çözüm üretmeye çalıştığını anlatan Akşener, "En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır." diyerek "Geçen sene 5 bin lira olan kurban bugün 15 bin bir karar vereceksiniz. O inancımızın gereğini yerini getirmek istiyorsanız bir Meral'e bir Kemal'e oy vereceksiniz." diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"PKK İLE İŞ TUTANIN ALLAH BELASINI VERSİN"



"PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK'yla yan yana geleni Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Şehitlerin kemiklerini sızlatanları Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Rezil rüsva eylesin. Bu bedduayı beraber etmeye var mısın Sayın Erdoğan? Eğer PKK'nın P'sinin yanından geçmişsem Cenabıhak beni kahrı perişan eylesin. Şimdi öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki biz sizin dertleriniz konuşulması yerine bunlar konuşuluyor."

Atanamayan öğretmenler var aranızda. Rektörlerin, dekanların özel kaleminde bir ay çalışıp en iyi maaşlarla kadro alanlar bu ülkede. Ayısı olan dayısı olanlar atanıyorsa batsın bu dünya. Emeklileri dinledim 5 farklı emekli maaşı var. Başladım çözümü üretmeye. Ve dedim ki en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun. 7 bin 500 yaptılar yetmez.

"KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ"

Emekli kardeşlerim kurban kesebilecek misin? Geçen sene 5 bin lira olan kurban bu yıl 15 bin. Karar vereceksiniz onun gereğini yerini getirmek istiyorsanız oy vereceksiniz. Bir Meral'e bir Kemal'e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim göreceksiniz, 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. 100 bin öğretmen tayini yapacağız bir ay içinde. Köy okullarını yeniden açacağız.

İnançlarımız üzerinden birbirimize düşman edilen bir dil var. Ben bunu reddediyorum. Mesala dün sayın Erdoğan, Ankara'da 'Alevilere saygı duyarız, her türe saygı duyarız' Bu nasıl saygısızlıktır. İnsanız, biz insan. Sünni'siyle, Alevi'siyle insanız. Ne demek tür, tür ne demek... Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor. Hayvan mıyız, bitki miyiz? Biz insanız Allah'ın yarattığı kuluz.

"BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ"

Bir başkası çıkıyor diyor ki, "Millet İttifakı kazanırsa, erkek erkeğe evlilik olurmuş." Bu nasıl bir fantezidir. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.