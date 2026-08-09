İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
09.08.2026 00:39
DHA
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları" nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.