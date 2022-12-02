İYİ Parti heyeti Suriye'ye gidecek

İYİ Parti, Suriyeli yetkilerle görüşme için hazırlık yapılıyor.



Partiden konuyla ilgili yapılan açıklamada; devletin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bir heyet hazırlandığı bildirildi.



Heyetin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşmesi için de başvuru yapılacağı öğrenildi.

Görüşmenin gerçekleşmesi halinde devletin ilgili birimlerinin bilgilendirileceği kaydedildi.

İYİ Parti kaynakları; terör örgütleriyle mücadele ve sığınmacı sorunlarına dikkat çekerek meseleyi siyaset üstü gördüklerini bu nedenle bu yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

HEYETTE HANGİ İSİMLER OLACAK?



Heyette bulunacak isimler ve zamanlama henüz netleşmedi.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları söylemişti:



"5 Ocak 2020'de Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

Belirlediğimiz 4 madde çerçevesinde Genel Başkanımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığımıza resmi yazı olarak, resmi bir yolla bildirmeye karar verdik.''