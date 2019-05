İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Mayıs'ta İYİ Partinin tüm il başkanlarını İstanbul İl Başkanımız İstanbul'da topluyor. Sayın İmamoğlu da gelecek. Ne yapabileceğimizi il başkanlarımızla konuşulacak." dedi.



İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen'i ziyaret eden Akşener, daha sonra partisince bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener, 24 Haziran ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gidemediği illerde iftar programlarına katıldığını söyledi.



Her iki seçimde de canla başla çalışan tüm parti teşkilatına, kadınlara ve gençlere teşekkür eden Akşener, "Türkiye'nin en güçlü iktidarının iktidarda bulunduğu bir zamanda, her türlü zorlukla beş kuruşsuz, hiçbir yardım alamadığı gibi, çeşitli tehdit ve zorluklarla, iftiralarla karşılaşan bu iyi ve cesur insanlar teşekkür etmek ve 'İYİ Partiyi bana iyi ki de kurdurmuşsunuz.' demek için aranızdayım." dedi.



Çok inatçı olduklarını dile getiren Akşener, "Biz çok gıcık insanlarızdır. Dehşet inat insanlarızdır. Burnumuz düşse yerden almayız. Bu ülkeyi fayda sağlayabilme amaçlı severiz. Benim karşılaştıklarımı sizler biliyorsunuz. Sahada, 81 ilde kardeşlerimin, evlatlarımın, arkadaşların karışılaştıklarını da ben biliyorum." diye konuştu.



Meral Akşener, tüm zorluklara rağmen önlerine bakacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Biz önümüze bakacağız. Başka Türkiye yok. Kırşehirlinin Kırşehir'i terk edip gideceği başka vatan toprağı yok. Ben anası Avşar, babası Savcılı Türkmeni olan, Türkiye'den Yunanistan'a gönderilmiş bir ailenin çocuğuyum. Döndük, geldik. Benim köyümde iki dedemin, anneannemle babaannemin dışında bir büyüğümüzün mezarı yok. Toprak kaybetmenin ne olduğunu biliriz. Gidecek başka bir yerinin olmamasının ne olduğunu biliriz. Ne halt ederlerse etsinler, bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Vallahi de, billahi de böldürmeyeceğiz ama buna karşılık her Kürt'ün terörist olduğu, PKK'lı olduğu gibi bir dili ve tavrı da reddediyorum."



Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Akşener, şunları kaydetti:



"23 Mayıs'ta İYİ Parti'nin tüm il başkanlarını İstanbul İl Başkanımız İstanbul'da topluyor. Sayın İmamoğlu da gelecek. Ne yapabileceğimiz il başkanlarımızla konuşulacak. Kalabalık yapmaya gerek yok. Bu salondaki herkese söylüyorum. İstanbul'da kiminiz yaşıyorsa arayayacaksınız, söyleyeceksiniz."



İftara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Göçen ve partililer katıldı.