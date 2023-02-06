İYİ Parti ilçe başkanı ve eşi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve birçok il daha sallandı.

Binaların yerle bir olduğu depremin ardından en büyüğü 6,6 ve 6,5 olmak üzere çok sayıda artçı meydana geldi. Bölgede ekiplerin çalışması devam ederken enkazlarda altında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.



Kavuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”