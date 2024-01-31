İYİ Parti ile CHP arasında afiş gerilimi

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin saha çalışmaları sürüyor.



İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de asmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.



Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ana muhalefet partisinin demokrasi neferliği işin ucu kendilerine dokunana kadarmış.” denildi. Açıklamada, “Biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz.” denilerek, CHP’ye tepki gösterildi.

AKŞENER: BOYUN EĞMEYİZ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akşener, “İktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç boyun eğmeyiz.” dedi.