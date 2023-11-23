İYİ Parti ile ittifak olacak mı? CHP lideri Özel'den yerel seçim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV yayınında yaklaşan yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, "CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde iş birliği olacak mı?" sorusuna, "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben ‘iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum." yanıtını verdi.

Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabileceğini vurgulayan CHP lideri, "Bu iş birliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum. İş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var. O sorumluluk da şu; 'ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile sorunları aşabileceklerini söyleyen Özel, "Ben Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil." diye konuştu.

Yeni yıla adayların belirlemiş olarak girmek istediklerini belirten Özel, önümüzdeki hafta partilerle yapılacak iş birliklerine yönelik bir görüşme trafiği başlatabileceklerini vurguladı.



YAVAŞ'IN AKŞENER'İ ZİYARETİ



Özgür Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı sürpriz ziyareti de soruldu.



Görüşmenin bilgisi dahilinde yapıldığını belirten Özel, "Benim selamlarımı iletti. İyi duygularımı götürdü. İyi duygular getirdi." dedi.