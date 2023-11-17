İYİ Parti ile ittifak olacak mı? | Özel: İyi sonuçlar alacak müzakere yürütebileceğimizi düşünüyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde ittifak konusuna ilişkin önemli mesajlar verdi.



Halk TV yayınına konuk olan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile uygun zamanda görüşeceğini dile getirdi. "Ben çok isterim. Niye görüşmeyeyim? Meral Hanım da ister." diye konuşan Özel, "Kurumsal ilişkilerde herkes kendi partisinin menfaatini düşünecek." dedi.



Aralarında bundan sonra daha sağlıklı görüşmeler olabileceğinin altını çizen CHP lideri, "Birbirine kaybettirmek değil, kazandırmak için ilişki kurabiliriz. İYİ Parti de CHP de farklı partilerle görüşebilir. Biz istiyoruz diye ittifak olmaz." ifadelerini kullandı.



Dayatma içinde olmadıklarını kaydeden Özel, Türkiye'ye kazandıracak iyi sonuçlar alacak bir müzakereyi yürütebileceklerini düşündüklerini de dile getirdi.



"HEDEP SEÇMENİNE SAYGIMIZ SONSUZ"



Özel, HEDEP seçmenine saygılarının sonsuz olduğunu ifade edip "Eşbaşkanlarına TBMM veya CHP'de kabul edeceğimi söyledim." dedi.

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