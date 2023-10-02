İYİ Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım.

Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Coşkun, bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlara ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.



İYİ Parti'de Coşkun Yıldırım geçen ağustos ayında görevden alınmıştı.