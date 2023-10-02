İYİ Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu

İYİ Parti'den yapılan açıklamada İstanbul il başkanlığına Yücel Coşkun'un getirildiği duyuruldu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına Yücel Coşkun atandı.

Partiden yapılan açıklamada, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun'un İstanbul İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu - 1 Yücel Coşkun

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım.

Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlara ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.

İYİ Parti'de Coşkun Yıldırım geçen ağustos ayında görevden alınmıştı.

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