İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşuna lazerli tespit

Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasında incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eski bir İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, binamız kurşunlanmıştır. Bana daha önceden 'Bu iyi günlerin.' dendi, lince uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun.' dendi, evim basıldı." diye konuşmuştu.

"Bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma.' denildi, bugün de partimizin il başkanlığı iki yerinden kurşunlandı." diyen Akşener şöyle devam etti:



"Türkiye bir kabile devleti olamaz. Seçime 1,5 ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu seçmene yapılan bir hakarettir. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey."