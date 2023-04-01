İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşuna lazerli tespit

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan şüpheli M.E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin ardından yaptıkları incelemede, inşaat bekçisi M.E'nin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi yaşandığını belirlemişti.
KURŞUNUN ADRESİNE LAZERLİ TESPİT
Ekipler, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D-100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.
İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi.
Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.
İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D-100 karayolu geçtiği görüldü.
Öte yandan M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi.
Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasında incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eski bir İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, binamız kurşunlanmıştır. Bana daha önceden 'Bu iyi günlerin.' dendi, lince uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun.' dendi, evim basıldı." diye konuşmuştu.
"Bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma.' denildi, bugün de partimizin il başkanlığı iki yerinden kurşunlandı." diyen Akşener şöyle devam etti:
"Türkiye bir kabile devleti olamaz. Seçime 1,5 ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu seçmene yapılan bir hakarettir. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey."
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da olayın saldırı değil, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimini engellemek adına, inşaat bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş açması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.