İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifa etti

İYİ Parti'de yeni bir istifa haberi geldi.

Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

TBMM'DE DAĞILIM DEĞİŞTİ

Son istifa ile İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü. Meclis'te AK Parti'nin 264, CHP'nin 130, HEDEP'in 57, MHP'nin 50, Saadet Partisi'nin 20, DEVA Partisi'nin 15, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor.

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

İYİ Parti'de son dönemde; Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.



Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı.

CHP'NİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNE RET

İYİ Parti'de iki gün önce yapılan Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yerel seçimlerde işbirliği konusu ele alınmıştı. Toplantıda CHP'nin işbirliği teklifi, 14 üyenin evet oyuna karşı 35 üyenin oyu ile reddedilmişti.