İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mı? | Akşener: Ortak adaylara kapalı değiliz

Siyasette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "yerel seçimlere ayrı ayrı girelim" çağrısı yerini korumaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtmesi üzerine Akşener'den açıklama geldi. Akşener, "Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez.” dedi.

İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mı? | Akşener: Ortak adaylara kapalı değiliz
Akşener'in ittifaksız seçim çağrısı | Zorlu: Siyasi partiler kendi kimlikleriyle hizmet edemez oldu

Akşener'in ittifaksız seçim çağrısı | Zorlu: Siyasi partiler kendi kimlikleriyle hizmet edemez oldu

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Siyasi partilerin gündeminde İYİ Parti lideri 'in 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere "ayrı ayrı girelim" çağrısı var.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacakları açıklaması üzerine Akşener'den açıklama geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir." ifadelerini kullandı.

"HER HALÜKARDA DESTEKLERİZ ANLAMINA DA GELMEZ"

Prensip olarak uzlaşamadıkları her yerde aday çıkartacaklarını belirten Akşener, "Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz

Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz

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