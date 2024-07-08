İYİ Parti kampa giriyor: Yeni yol haritası belirlenecek

İYİ Parti bu hafta sonu Afyonkarahisar'da yapacağı kampla yeni yol haritasını belirleyecek. Birçok başkanlıkların sunum yapacağı öğrenilirken partinin TBMM Grup Başkanlığınca Meclis faaliyet ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verileceğini söyledi.

İYİ Parti kampa giriyor: Yeni yol haritası belirlenecek

İYİ Parti, 12-13 ve 14 Temmuz'da yapılacak istişare kampına hazırlanıyor. 

Kampa, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Kampta, 2028 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yeni yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçları değerlendirilecek.

"ARTIK MEYDANLARA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, kampa ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak programda Teşkilat İşleri, Medya Tanıtım, Mali İşler ile Milli Güvenlik ve Göç Politikaları başkanlıklarının sunumu olacağını ve ayrıca partinin TBMM Grup Başkanlığınca Meclis faaliyet ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verileceğini söyledi.

Olgun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kamp programının yanı sıra 13 Temmuz Cumartesi günü Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti yapacağını ve Çay Vişne Festivali'ne katılacağını bildirdi.

Kampın gündemine ilişkin ise Olgun, şunları söyledi:

"Herkes görüşlerini açıklayacak ve buna göre yeni yol haritamızı çizeceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız. Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz. Yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Zamanında veya erken ilk genel seçime hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yıl içinde 2 seçim geçirdik. O seçimlerden edindiğimiz tecrübelerimizle seçime hazırlık yapacağız, eksik alanlarımızı dolduracağız."

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