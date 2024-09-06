İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş kimdir?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa etti. Ataş, istifasının ardından yaptığı açıklamada görev süresi boyunca Kayserililere ve Türkiye’ye hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Peki, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş kimdir?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş kimdir?

1 Ekim 1966 Pınarbaşı doğumlu olan Dursun Ataş, Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu.

Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptan Dursun Ataş,
2009-2018 yıllarında Pınarbaşı Belediye Başkanlığı yapmış, 2017'de MHP'den istifa etmiş ve İYİ Parti'ye katılmıştır.

27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Dursun Ataş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ataş, evli ve üç çocuk babası.

Öne Çıkan Video

İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün sileceklerini kırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu'da ahşap ev küle döndü

Bolu'da ahşap ev küle döndü

Döverek bir kişiyi öldürüp kaza süsü verenlere hapis cezası

Döverek bir kişiyi öldürüp kaza süsü verenlere hapis cezası

İki minibüs çarpıştı: 1 ölü

İki minibüs çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da sıcak hava nem sürüyor: Havuzlara buz atılıyor

Antalya'da sıcak hava nem sürüyor: Havuzlara buz atılıyor

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...