İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş kimdir?

1 Ekim 1966 Pınarbaşı doğumlu olan Dursun Ataş, Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu.



Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptan Dursun Ataş,

2009-2018 yıllarında Pınarbaşı Belediye Başkanlığı yapmış, 2017'de MHP'den istifa etmiş ve İYİ Parti'ye katılmıştır.



27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Dursun Ataş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ataş, evli ve üç çocuk babası.