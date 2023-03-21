İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak

İYİ Parti'nin bugün 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için grup kararı alacağı bildirildi.



Dün de CHP, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.



Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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