İYİ Parti lideri Akşener açıklama yapacak

6'lı masanın 12. toplantısını sonrası ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu. Toplantı sonrası CHP ve İYİ Parti cephesinde görüşme trafikleri sürerken İYİ Parti lideri Meral Akşener saat 13.30'da Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katılacak. Akşener'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

İYİ Parti lideri Akşener açıklama yapacak
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacak.

Açıklama sonrası hem CHP hem İYİ Parti cephesinde toplantı trafiği gece geç saatlere dek sürdü.

Görüşmeler bugün de sürecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bugün bir açıklama yapacağı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

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