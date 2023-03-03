İYİ Parti lideri Akşener açıklama yapacak

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacak.

Açıklama sonrası hem CHP hem İYİ Parti cephesinde toplantı trafiği gece geç saatlere dek sürdü.

Görüşmeler bugün de sürecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bugün bir açıklama yapacağı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki altılı masanın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.