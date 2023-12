İYİ Parti lideri Akşener: "Partimize uzanan eller var"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray’da "Teşkilat Buluşması" toplantısında partililerle bir araya geldi.

Partililere seslenen Akşener, yerel seçimlerde hiç umulmayan bir büyükşehir belediyesini kazanacaklarını belirterek, "Ben başta olmak üzere herkes çalışacak. Allah'a söz veriyorum, size söz veriyorum. Uyku dışında her anımı çalışarak geçireceğim. Sokakta olmadığım zaman telefon başında birilerinden oy istiyorumdur. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Tekrar söyleyeyim. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Ve dolayısıyla bakın şok geçireceksiniz. Şok geçirecekler. Hiç umulmayan büyük bir büyükşehir de dahil olmak üzere kazanacağız" dedi.